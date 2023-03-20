Польща буде змушена вступити у війну з Росією, якщо Україна не зможе захистити свою незалежність. На цьому наголосив посол Польщі у Франції Ян Емерік Рощишевський в інтерв’ю французькому телеканалу LCY.

«Тому або Україна сьогодні буде захищати свою незалежність, а якщо вона цього не зробить, то ми будемо змушені втягнутися в цей конфлікт, тому що наші вищі цінності, які є основою нашої цивілізації, перебувають під загрозою, тому у нас не буде вибору», – заявив Рощишевський, коментуючи рішення польської влади передати Україні винищувачі МіГ-29.

Своєю чергою посольство Польщі у Франції прокоментувало заяву Рощишевського, зазначивши, що деякі ЗМІ неправильно її інтерпретують.

«Ретельне прослуховування всієї розмови дозволяє зрозуміти, що не було жодного оголошення про пряму участь Польщі у війні, а лише попередження про наслідки, які може мати поразка України – можливість Росії атакувати або залучити у війну інші центральноєвропейські країни – країни Балтії та Польщу», – йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, в березні Польща і Словаччина ухвалили рішення передати Україні радянські винищувачі МіГ-29. Словаччина заявила, що передасть Україні 13 таких винищувачів, а Польща – про передачу чотирьох, однак там зауважили, що це буде лише перша партія. Решту передадуть після того, як винищувачі пройдуть необхідне обслуговування.