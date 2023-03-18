У Польщі біженці з України можуть отримати кеш-допомогу на придбання ліків

У Польщі для біженців з України, які перетнули кордон після 24 лютого, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Головною умовою для приєднання до програми є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL. Щоб подати заявку на чергу, необхідно залишити свою електронну адресу за покликанням та очікувати сповіщення з інструкціями для реєстрації.

«Після розгляду заявки учасник отримає індивідуальний штрих-код, який дозволить йому придбати лікарські засоби на суму до 500 злотих. Докладніше про умови участі у програмі можна дізнатися за телефоном гарячої лінії: +48 42 612 09 96», – йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Зазначимо, що раніше в Мінінтеграції заявили, що українці, які після 24 лютого вимушено евакуювалися до Польщі, мають право на відшкодування за придбання лікарських засобів на тих самих умовах, що й поляки.