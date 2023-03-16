В умовах війни лікар може виписати і паперовий рецепт

З квітня 2023 року відпуск всіх рецептурних ліків буде здійснюватися за електронним рецептом. Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря, повідомило 16 березня МОЗ України.

Механізм виписування е-рецептів уже знайомий лікарям та фармацевтам, які працюють із електронними рецептами у рамках програми реімбурсації «Доступні ліки», а також призначають пацієнтам антибіотики чи препарати знеболення.

«Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно мати договір з НСЗУ. Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, однак пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ кажуть, що в умовах воєнного стану рішення буде впроваджуватися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.

«Безумовно, в умовах відключень елекроенергії, зникнення зв’язку або при можливих затримках в роботі системи лікар також може скористатися паперовим рецептурним бланком. Завдяки е-рецептам МОЗ отримає точні дані про призначення рецептурних ліків в Україні та зможе використати їх для підвищення якості медичної допомоги», – переконані у МОЗ.