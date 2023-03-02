Міністерство охорони здоров’я внесло до державної програми «Доступні ліки» засоби для придушення імунної системи (імуносубпресори), які, зокрема, необхідно приймати пацієнтам після трансплантації.

Як повідомило в четвер, 2 березня Міністерство охорони здоров’я, До програми включили 21 препарат, який зможуть отримати пацієнти безкоштовно або з доплатою. 15 з них є повністю безоплатні, шість – з частковою доплатою.

Як пояснили у МОЗ, після трансплантації пацієнту підбирають підтримувальну терапію. Трансплант-координатор вносить інформацію до електронної системи охорони здоров’я. Він також створює план лікування, виписує електронний рецепт і дає направлення на планове обстеження через три місяці.

На основі показників аналізів лікар через 3 місяці вирішує чи потрібно змінювати курс лікування. Якщо ні – виписує новий електронний рецепт, якщо так – скеровує пацієнта у стаціонар для визначення подальшого курсу лікування.

Через 6-12 місяців пацієнт має звернутися до трансплант-координатора за випискою або призначенням лікарських засобів.

У МОЗ наголосили, що імуносупресивні препарати можуть отримати й ті пацієнти, які проходили трансплантацію за кордоном і мають відповідні документи.