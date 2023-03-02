Пацієнти після трансплантації зможуть отримати імуносупресори безкоштовно
Безкоштовні імуносупресори зможуть отримати також пацієнти, які проходили трансплантацію за кордоном
Міністерство охорони здоров’я внесло до державної програми «Доступні ліки» засоби для придушення імунної системи (імуносубпресори), які, зокрема, необхідно приймати пацієнтам після трансплантації.
Як повідомило в четвер, 2 березня Міністерство охорони здоров’я, До програми включили 21 препарат, який зможуть отримати пацієнти безкоштовно або з доплатою. 15 з них є повністю безоплатні, шість – з частковою доплатою.
Як пояснили у МОЗ, після трансплантації пацієнту підбирають підтримувальну терапію. Трансплант-координатор вносить інформацію до електронної системи охорони здоров’я. Він також створює план лікування, виписує електронний рецепт і дає направлення на планове обстеження через три місяці.
На основі показників аналізів лікар через 3 місяці вирішує чи потрібно змінювати курс лікування. Якщо ні – виписує новий електронний рецепт, якщо так – скеровує пацієнта у стаціонар для визначення подальшого курсу лікування.
Через 6-12 місяців пацієнт має звернутися до трансплант-координатора за випискою або призначенням лікарських засобів.
У МОЗ наголосили, що імуносупресивні препарати можуть отримати й ті пацієнти, які проходили трансплантацію за кордоном і мають відповідні документи.