У Мукачеві вперше на Закарпатті провели трансплантацію серця. Над операцією працювала велика команда хірургів. Донором для пацієнта стала дівчина, яка за життя погодилася на пересадку органів у разі смерті.

Про складну операцію в мукачівській лікарні у четвер, 9 лютого, повідомив мер Мукачева Андрій Балога. За його інформацією, операцію проводили лікарі Першого медичного об’єднання Львова разом з колегами з Мукачева.

У прес-службі лікарні святого Мартина зазначили, що наразі це – перша на Закарпатті операція з пересадки серця, додавши, що це також вийшла «одна із найскладніших операцій».

«У ніч з 8 на 9 лютого 2023 року в Лікарні Святого Мартина вдруге відбувався мультиорганний забір органів від посмертного донора. І вперше в області виконана трансплантація серця разом з колегами з Першого медичного об’єднання Львова», – йдеться у повідомленні лікарні.

Більше інформації про операцію медики нададуть пізніше.