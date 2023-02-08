Операція пройшла успішно, 62-річний пацієнт почувається добре

Кардіохірурги Івано-Франківської міської лікарні вперше в області провели операцію Девіда. Це – одна із найскладніших операцій у кардіохірургії, її унікальність у тому, що вона дозволяє зберегти рідний аортальний клапан пацієнта, звільняє від приймання препаратів, які розріджують кров, і дає можливість вести активний спосіб життя. 62-річний пацієнт мав сильну задишку при фізичному навантаженні, проблеми із серцем, які призводять до серцевої недостатності, а також у нього існував ризик розриву аневризми аорти і раптової смерті. Операція пройшла успішно, чоловік почуває себе добре.

Як у середу, 8 лютого, повідомила прес-служба Івано-Франківської міської лікарні, операцію провели у співпраці з польським професором трансплантологом Міхелом Зембалою. Медики уточнюють, що операція Девіда проводиться при аневризмах висхідного відділу аорти та дисфункції аортального клапану (важкої недостатності). Провели її 62-річному пацієнтові. Основний симптом хворого – задишка при фізичному навантаженні. Лікарі кажуть, що в майбутньому пацієнта б чекав розвиток серцевої недостатності, а також існував ризик розриву аневризми аорти і раптової смерті.

«Операція Девіда корисна тим, що вона покликана зберегти власні тканини клапана, позбавляючи пацієнта симптомів аортальної недостатності та зменшуючи ризик розшарування, розриву аневризми аорти. Після її проведення пацієнт не повинен приймати пожиттєво розріджуючі препарати і в нього значно покращується якість життя», – зазначає кардіохірург Тарас Гудзенко.

Окрім того, вперше в Івано-Франківській міській лікарні кардіохірурги здійснили селективну перфузію у плечоголовний стовбур для 72-річної пацієнтки, якій проводили операцію Бенталла. Лікарі розповідають, що цьому випадку аневризма була значно більших розмірів (7 -7,5 см), аніж в попереднього пацієнта. Внаслідок цього була важка аортальна недостатність (тривала задишка при мінімальному навантаженні чи в стані спокою).

«У пацієнтки була запущена хвороба. Оскільки стулки аортального клапану були змінені і фіброзовані, то в цьому випадку пластика і операція Девіда не принесла б бажаного ефекту. Клапан довелось замінити на штучний механічний протез, долучивши до нього штучний протез аорти. І разом з тим ліквідували величезну аневризму, яка була на межі розриву, а також імплантували штучний механічний клапан серця», – пояснює Тарас Гудзенко.

Певний період часу головний мозок пацієнтки кровопостачався апаратом штучного кровообігу окремо від системного кровотоку. Період церкуляторного арешту тривав 20 хвилин, в умовах помірної гіпортенмії зі збереженням кровообігу і перфузії головного мозку. Пацієнтка прокинулась в повній свідомості та руховій активності.