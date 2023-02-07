Пацієнт має шанс повністю видужати від раку

У Чернівецькій обласні лікарні хірурги зробили пацієнту новий сечовий міхур з його власного кишківника. Чоловік хворів на рак, вже був кілька разів оперований та проходив курс хіміотерапії, однак хвороба прогресувала. Після складної операції пройшло вже кілька днів, пацієнт почувається добре.

Як повідомила прес-служба Чернівецької обласної клінічної лікарні, операція тривала понад п’ять годин. Пацієнту повністю видалили пухлину разом із ураженими органами – простатою та сечовим міхуром. Далі із сегмента його власного кишківника створили новий сечовий міхур.

Як розповідає хірург-уролог, керівник центру ендоскопічної урології, професор Валерій Зайцев, в обласну лікарню звернувся молодий чоловік із занедбаним раком сечового міхура. «Свого часу він вже був декілька разів прооперований з приводу даної онкопатології в іншому медичному закладі та пройшов курс променевої терапії, однак хвороба інтенсивно прогресувала. Після складної операції пройшло вже кілька днів, пацієнт почувається добре», – йдеться у повідомленні лікарні.

Для операції з Національного інституту раку запросили наукового співробітника відділення пластичної і реконструктивної онкоурології Олександра Стаховського. Разом із операційною бригадою Чернівецької обласної лікарні у складі професора Валерія Зайцева, хірургів-урологів Василя Липки, Мар’яна Гідека та анестезіолога Сергія Кушніра важкохворого успішно прооперували.

За інформацією медиків, наразі стан хворого стабільний. Він отримав реальні шанси на видужання та на продовження нормального життя.