До львівської лікарні госпіталізували дитину з забитими арахісом легенями
Лікарі кажуть, що дітям до трьох років не можна їсти цілих горіхів
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До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» «швидка» доставила маленького хлопчика з Червоноградського району, легені якого були забиті арахісом. Життя дитини було під загрозою, але малюк вчасно потрапив у руки лікарів, повідомили в лікарні.
Маленькому пацієнту, якого госпіталізували до лікарні, всього 1 рік і 9 місяців. Обидві його легені були забиті арахісом.
«Дитинка поступила до лікарні у надзвичайно важкому стані із множинними сторонніми тілами – кусочками від арахісу, які потрапили в обидві легені і становили велику небезпеку для життя дитини», – кажуть у лікарні.
Хірурги відразу взяли дитину в операційну і ендоскопічно видалили всі сторонні тіла. Зараз хлопчик уже почувається добре.
Лікарі вкотре нагадують батькам, що дітям до трьох років не можна давати горіхи в цільному вигляді. Їх треба подрібнювати або перетирати. Нехтування цим правилом загрожує здоров’ю дитини і її життю.