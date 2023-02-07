На щастя, дитина вчасно потрапила у руки лікарів

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» «швидка» доставила маленького хлопчика з Червоноградського району, легені якого були забиті арахісом. Життя дитини було під загрозою, але малюк вчасно потрапив у руки лікарів, повідомили в лікарні.

Маленькому пацієнту, якого госпіталізували до лікарні, всього 1 рік і 9 місяців. Обидві його легені були забиті арахісом.

«Дитинка поступила до лікарні у надзвичайно важкому стані із множинними сторонніми тілами – кусочками від арахісу, які потрапили в обидві легені і становили велику небезпеку для життя дитини», – кажуть у лікарні.

Хірурги відразу взяли дитину в операційну і ендоскопічно видалили всі сторонні тіла. Зараз хлопчик уже почувається добре.

Лікарі вкотре нагадують батькам, що дітям до трьох років не можна давати горіхи в цільному вигляді. Їх треба подрібнювати або перетирати. Нехтування цим правилом загрожує здоров’ю дитини і її життю.