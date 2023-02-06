Мешканка Прикарпаття відсудила у стоматолога клініки «Лічниця Ткачука» 74 тис. грн за неякісне протезування. У суді пацієнтка довела, що через дії стоматолога її стан здоров’я погіршився та з’явились дефекти обличчя. Справа тягнулася з 2020 року і дійшла до Верховного суду, який став на бік потерпілої пацієнтки. Відтак, стоматолога Андрія Ткачука зобов’язали виплатити жінці понад 74 тис. грн матеріальної та моральної компенсації.

Про вирок Верховного суду повідомило франківське видання «Курс». Як зазначається у матеріалах справи, мешканка Прикарпаття Валентина К. подала до суду на лікаря Андрія Ткачука та просила стягнути зі стоматолога моральну та матеріальну шкоду через неякісне протезування зубів.

До франківської стоматологічної клініки «Лічниця Ткачука» Валентина К. звернулася у лютому 2020 року, лікування тривало до серпня 2020 року. За висновком експертизи, стоматолог виконав роботу неякісно, внаслідок чого у пацієнтки з’явився біль та дефекти зовнішнього вигляду обличчя.

Апеляційний суд зобов’язав стоматолога Андрія Ткачука виплатити жінці 64,7 тим грн матеріальної та 10 тис. грн моральної школи. Стоматолог із вироком суду не погодився та подав касацію. Проте колегія суддів Касаційного цивільного суду вирішила залишити скаргу підприємця без задоволення: стоматолог Андрій Ткачук зобов’язаний сплатити пацієнтці Валентині К. понад 74 тис. грн завданої матеріальної та моральної шкоди неякісним встановленням протезів зубів.