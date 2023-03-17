Мінреінтеграції пояснило, як українцям отримати відшкодування за ліки в Польщі
Право на відшкодування мають українці, які перетнули польський кордон не раніше 24 лютого 2022 року
Українські біженці, які перетнули польський кордон після початку війни, мають право на відшкодування вартості деяких медикаментів у Польщі, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Як йдеться в повідомленні, українці, які після 24 лютого вимушено евакуювалися до Польщі, мають право на відшкодування за придбання лікарських засобів на тих самих умовах, що й поляки.
Щоб отримати відшкодування за ліки, необхідно мати відповідний рецепт від лікаря, а також номер PESEL і документ, що підтверджує перетин кордону не раніше як 24 лютого 2022 року.
Ознайомитися зі списком ліків, які підлягають відшкодуванню, можна на цій сторінці. Перелік ліків змінюється щомісяця.
Також у Мінреінтеграції наголосили, що отримати безоплатні ліки або купити їх зі знижкою можна лише в тих аптеках, які мають підписаний контракт із Національним фондом охорони здоров’я (NFZ) Польщі.
Зауважимо, що українці, які прибули у Польщу після початку війни, мають такий же доступ до медичної допомоги у країні, як і її громадяни.