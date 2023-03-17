Українські біженці, які перетнули польський кордон після початку війни, мають право на відшкодування вартості деяких медикаментів у Польщі, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як йдеться в повідомленні, українці, які після 24 лютого вимушено евакуювалися до Польщі, мають право на відшкодування за придбання лікарських засобів на тих самих умовах, що й поляки.

Щоб отримати відшкодування за ліки, необхідно мати відповідний рецепт від лікаря, а також номер PESEL і документ, що підтверджує перетин кордону не раніше як 24 лютого 2022 року.

Ознайомитися зі списком ліків, які підлягають відшкодуванню, можна на цій сторінці. Перелік ліків змінюється щомісяця.

Також у Мінреінтеграції наголосили, що отримати безоплатні ліки або купити їх зі знижкою можна лише в тих аптеках, які мають підписаний контракт із Національним фондом охорони здоров’я (NFZ) Польщі.

Зауважимо, що українці, які прибули у Польщу після початку війни, мають такий же доступ до медичної допомоги у країні, як і її громадяни.