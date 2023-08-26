Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця року

Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна, попри те, що це «не відповідає духу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципам Єдиного ринку», йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України, опублікованому у суботу, 26 серпня.

«Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії. Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів і інші категорії української продукції», – зазначили у відомстві.

МЗС звернулося до керівництва Євросоюзу та причетних країн із закликом знайти збалансоване рішення, яке було б заснованим на законодавстві ЄС та положеннях Угоди про асоціацію.

Зазначимо, що Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія напередодні звернулися до Ради ЄС із проханням продовжити тимчасову заборону на ввезення української зернової продукції.

5 червня Європейська комісія продовжила обмеження на імпорт української агропродукції до 15 вересня 2023 року. Вони стосуються імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Водночас сфера застосування цих заходів до пелелічених продуктів скорочується з 17 до шести тарифних ліній.

Починаючи з 15 квітня Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія по черзі заборонили імпорт агропродукції з України. 11 травня Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія і Болгарія звернулися до Єврокомісії з закликом запропонувати механізми захисту для аграріїв від напливу агропродукції з України. Єврокомісія обіцяла новий пакет підтримки аграріїв загальною вартістю 100 млн євро й активацію надзвичайних захисних заходів відповідно до чинного Регламенту про автономні торговельні заходи для пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, імпорт яких з України тимчасово заборонений.

Євросоюз у травні дозволив пʼяти країнам заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, дозволивши при цьому транзит таких вантажів на експорт до інших країн, у тому числі до інших країн ЄС. Ця заборона має закінчитися 15 вересня.

НБУ підрахував, що проблеми «зернового коридору» та обмеження імпорту агропродукції сусідніми країнами можуть коштувати Україні до 800 млн доларів на місяць.