Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку висловив сподівання, що понад 60 відсотків загального обсягу експорту зерна з України проходитиме транзитом через його країну. Про це він сказав у п'ятницю, 18 серпня, після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем у Бухаресті.

«Ми сподіваємося, що понад 60 відсотків від загального обсягу експорту українського зерна буде проходити через Румунію», – процитувала Чолаку агенція Reuters.

Він пообіцяв зосередити зусилля на розвитку вже наявних потужностей і коридорів – насамперед Сулінського каналу та порту Констанца – для «подвоєння обсягу транзиту українського зерна через Румунію». «Ми залишимося з Україною до перемоги та відновлення територіальної цілісності, але й далі, у процесі відбудови країни», – процитувала слова прем'єра прес-служба румунського уряду.

Україна є одним із найбільших світових експортерів зерна, і Росія атакує її сільськогосподарську та портову інфраструктуру після виходу із зернової угоди, яка діяла лише рік і яку Росія постійно блокувала.

Ще до того, як угода провалилася, румунський чорноморський порт Констанца став найбільшим альтернативним судноплавним маршрутом України. За перші сім місяців цього року Україна відвантажила через «Констанцу» 8,1 млн тонн зерна, а загалом у 2022 році – 8,6 млн тонн.

Нагадаємо, що під час візиту прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Румунії прем’єр-міністри уклали низку двосторонніх угод.