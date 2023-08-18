Денис Шмигаль відвідав Бухарест і зустрівся з прем’єр-міністром Румунії

Уряди Румунії та України домовились про макрофінансову допомогу в рамках інвестиційної структури Ukraine Facility. Вона передбачає надання Україні до 50 млрд євро впродовж чотирьох років, повідомив у п’ятницю, 18 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками візиту до Бухареста.

За його словами, під час зустрічі з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку вони обговорили питання макрофінансової допомоги та створення Ukraine Facility (Українського фонду) для надання Україні до 50 млрд євро впродовж 4 років.

«Для нас важливо залучити Румунію та румунський бізнес як партнера у відновленні України. Продовжуємо консультації з партнерами щодо конфіскації російських активів на таку масштабну відбудову», – наголосив Шмигаль.

Крім того, під час цієї зустрічі прем’єр-міністри обговорили, зокрема, транзит товарів, розвиток транспортного сполучення між країнами, а також підписали угоду про освіту, яка передбачає взаємне визнання документів про освіту.

Вони домовились про відновлення та вдосконалення транспортної інфраструктури, яку зруйнувала Росія. Також у планах – відкриття нових пунктів пропуску вздовж українсько-румунського кордону для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення. Також до них розвиватимуть під’їзні шляхи, залізничну інфраструктуру, впроваджувати механізми управління дорожнім рухом для зменшення заторів, спрощувати прикордонний, митний та фітосанітарний контроль.

Також сторони домовилися сприяти перевантаженню української продукції в морських та річкових портах Румунії, в Дунайському регіоні. Також передбачається залучення інвестицій у розвиток цієї інфраструктури.