За трибунами міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія наполягають на продовженні до кінця року ембарго на ввезення до своїх країн українського збіжжя, при цьому залишаючись відкритими на транзит українських зернових. Відповідну спільну заяву ухвалили представники цих країн під час зустрічі у Варшаві у середу, 19 липня.

Як повідомляється, вони звернуться до блоку з проханням продовжити заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, після крайнього терміну 15 вересня, щоб уникнути серйозних збоїв на ринку.

Як пише RFM, при цьому Польща має намір блокувати імпорт українського збіжжя своєю територією після того, як 15 вересня спливе термін дії чинної заборони Європейського Союзу. За результатами зустрічі неформальної групи прифронтових держав, до якої входять вищезгадані Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна збирається висунути ЄС ультиматум з цього питання.

«Я хочу чітко пояснити, ми не відкриємо цей кордон. Або Євросоюз продовжить заборону на імпорт, або ми зробимо це самі», – наголосив він.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус пояснив, що війна в Україні дестабілізувала ринки, особливо у країнах, близьких до зони бойових дій. Водночас він заявив, що його країна залишається «дуже відкритою» для транзиту українського зерна.

Телус зазначив, що на зустріч також були запрошені міністри України та Молдови, які, однак, не приїхали з об'єктивних причин.

«Ми хочемо допомогти Україні в транзиті. Ми знаємо, що ця війна є війною, яку ми повинні виграти. Він додав, що ми її виграємо, «коли запровадимо рішення, які нам у цьому допоможуть», – заявив Телус.

Зазначимо, що Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали альтернативними транзитними маршрутами для українського зерна задля компенсації зниження експорту через чорноморські порти країни після російського вторгнення.

Починаючи з 15 квітня Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія по черзі заборонили імпорт агропродукції з України.

11 травня Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія і Болгарія звернулися до Єврокомісії з закликом запропонувати механізми захисту для аграріїв від напливу агропродукції з України. Єврокомісія обіцяла новий пакет підтримки аграріїв загальною вартістю 100 млн євро й активацію надзвичайних захисних заходів відповідно до чинного Регламенту про автономні торговельні заходи для пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, імпорт яких з України тимчасово заборонений.

Євросоюз у травні дозволив пʼяти країнам заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, дозволивши при цьому транзит таких вантажів на експорт до інших країн, у тому числі до інших країн ЄС. Ця заборона має закінчитися 15 вересня.

НБУ підрахував, що проблеми «зернового коридору» та обмеження імпорту агропродукції сусідніми країнами можуть коштувати Україні до 800 млн доларів на місяць.