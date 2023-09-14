Болгарія підтримала відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Про це у четвер, 14 вересня, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Дякую парламенту Болгарії, уряду та Прем’єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності», – написав він у соцмережі Х.

Як пише болгарське видання «Новини 24/7», Національні збори Болгарії проголосували за скасування заборони на імпорт українських зернових з 15 вересня. Підтримали рішення 124 депутати, 69 голосували проти, вісім утрималися. За день до цього проект рішення затвердив Комітет з питань економічної політики та інновацій.

Зазначимо, що напередодні міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус називав Болгарію серед тих країн, які висловилася за продовження експортної заборони на українське збіжжя. Крім Болгарії і Польщі, за його словами, такі заходи підтримали Угорщина, Румунія та Словаччина.

Заборона на ввезення українських зернових повʼязана з протестами фермерів у країн-сусідок: вони нарікали, що значно дешевше українське зерно знижує попит на їхню власну продукцію.

Зазначимо, що Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія раніше звернулися до Ради ЄС із проханням продовжити тимчасову заборону на ввезення української зернової продукції. Починаючи з 15 квітня Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія по черзі заборонили імпорт агропродукції з України. 5 червня Європейська комісія продовжила обмеження на імпорт української агропродукції до 15 вересня 2023 року. Вони стосуються імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Водночас сфера застосування цих заходів до перелічених продуктів скорочується з 17 до шести тарифних ліній.

Країни також зверталися до Єврокомісії з закликом запропонувати механізми захисту для аграріїв від напливу агропродукції з України. Єврокомісія обіцяла новий пакет підтримки аграріїв загальною вартістю 100 млн євро й активацію надзвичайних захисних заходів відповідно до чинного Регламенту про автономні торговельні заходи для пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, імпорт яких з України тимчасово заборонений.

Потреба в наземному експорті зернових виникла через загрозу для морських шляхів внаслідок російської війни проти України. Особливо гостро питання експортних шляхів стоїть зараз, коли РФ в односторонньому порядку розірвала зернову угоду і умисно нищить портову інфраструктуру та зерносховища Одеської області.