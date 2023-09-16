Попри те, що Єврокомісія відмовилася продовжувати заборону на імпорт зерна з України до п’яти країн – Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини й Болгарії – після 15 вересня, три країни продовжили цю заборону всупереч рішенню Єврокомісії. Зокрема, Польща заборонила імпорт українського зерна безстроково.

Міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда в п’ятницю, 15 вересня, підписав розпорядження про безстрокову заборону імпорту з України сільськогосподарської продукції, зокрема пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку й соняшнику. Вона почала діяти з 00:00 16 вересня, повідомив польський міністр у Twitter.

Крім того, заборону на імпорт з України вищезгаданих зернових також запровадила Словаччина. Однак там обмеження на імпорт діятимуть до кінця року, повідомив словацький уряд. Водночас урядовці пообіцяли інтенсивно співпрацювати з Європейською комісією та країнами-членами ЄС для пошуку загальноєвропейського системного рішення під час дії заборони та, в разі ухвалення такого рішення, зняти заборону.

Водночас Угорщина вирішила взагалі заборонити імпорт з України 24 видів сільськогосподарської продукції, куди увійшли, зокрема, м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також куряче м'ясо, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза (та продукти з них), овочі, цукор та вино. Водночас заборона не поширюється на вантажі, які залишають територію країни протягом 15 днів, тобто вважаються такими, що в'їхали в Угорщину для транзиту.

Усі ці країни мотивували заборону імпорту українського зерна турботою про своїх фермерів.

Румунія, яка також забороняла імпорт українського зерна, ухвалить своє рішення 18 вересня. Наразі там очікують від України плану контролю за експортом зерна.

Болгарія, яка також запроваджувала заборону на імпорт українського зерна, не буде її продовжувати. Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, зокрема, заявив, що уряд не піддасться на шантаж аграріїв, які вже готують акції протесту, і пообіцяв допомогу постраждалим галузям.

Нагадаємо, навесні фермири у Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії влаштовували протестні акції через потрапляння українського зерна на їхні ринки. Вони зазначали, що багато з такого зерна ввозилося як транзитне, але зрештою опинялося на ринках їхніх країн. На тлі протестів, уряди цих країн повністю заборонили імпорт української агропродукції. Згодом єврокомісія запропонувала компроміс: заборонити імпорт чотирьох видів зернових з України в обмін на розблокування імпорту іншої агропродукції. Відповідні обмеження почали діяти у травні й були продовжені влітку. Однак 15 вересня Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт українського зерна до п’яти країн.

В українському уряді раніше заявляли, що в разі продовження заборон на імпорт зерна, Україна звертатиметься до Світової організації торгівлі.