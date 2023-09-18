16 вересня Польща продовжила заборону імпорту українського зерна

Польща виступить проти вступу України до Європейського Союзу, якщо не вирішиться питання експорту українського зерна. Відповідаючи у понеділок, 18 вересня, на питання щодо членства України в ЄС, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що за наявних умов польське сільське господарство ніколи не виграє в українського, передає TVN24.

«Якщо ми не створимо інструменти сьогодні, Польща точно не погодиться на вступ України до Європейського Союзу. Те, що ми зараз робимо, наша тверда позиція, те, що ми зробили 15 квітня (заборона імпорту українського збіжжя), будує можливість вступу України до Європейського Союзу», – заявив Роберт Телус.

Він зазначив, що Польща, приєднуючись до ЄС, мала виконати жорсткі умови, який висував союз. Відповідно, на думку Телуса, Україна також має виконати подібні жорсткі умови. Вочевидь, йдеться про обмеження імпорту українського збіжжя через країни Євросоюзу, у тому числі через Польщу.

Роберт Телус зазначив, що в разі того, що ЄС не розбудує відповідні інструменти, Польща може не погодитися на членство України в Євросоюзі. Водночас про які саме інструменти та умови йдеться, Телус не повідомив.

Торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю Politico заявив, що Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину, які відмовилися скасувати обмеження щодо українського збіжжя. Така відкрита непокора країн рішенню Єврокомісії є не лише внутрішньою справою Євросоюзу, але і викликала занепокоєння, чи можуть міжнародні партнери довіряти рішенням ЄС.

«Важливо довести, що ці дії є юридично неправильними. І тому завтра ми почнемо судові процеси», – повідомив Тарас Качка.

Як інформував ZAXID.NET, навесні 2023 року фермери низки європейських країн почали протестувати через імпорт українського зерна на їхні ринки. Зокрема ситуацією з українським збіжжям були незадоволені фермери Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії. 15 квітня Єврокомісія оголосила про заборону імпорту українського збіжжя до цих п'яти країн.

15 вересня 2023 року Єврокомісія оголосила, що не продовжуватиме заборону на імпорт українського зерна. Водночас Польща, Угорщина та Словаччина не скасували заборони на імпорт, а продовжили особисті обмеження.

Зокрема, Польща 16 вересня оголосила про безстрокову заборону імпорту українського збіжжя – пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку й соняшнику. Угорщина заборонила імпорт 24 видів української продукції, а Словаччина продовжила заборону на імпорт до кінця 2023 року.

Зазначимо, український Кабмін раніше заявив, що в разі продовження заборон на імпорт зерна з боку європейських країн, Україна буде звертатися до Світової організації торгівлі. Країна звернеться щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) щодо рішення Польщі та інших країн ЄС, повідомив Денис Шмигаль.