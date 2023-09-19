Найближчими днями Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі. Про це заявив заступник міністра економіки та торгівлі України Тарас Качка в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita.

«Для нас головна причина – довести, що Польща не має права вводити такі заходи. Ми з самого початку не погоджувалися на заборону експорту, для нас важливо рухатися в правильному напрямку, а це означає діалог з Європою. Комісія як інституція, відповідальна за міжнародну торгівлю, ми також маємо координаційну платформу, Польща залучена до цього процесу», – заявив він.

Мова йде про рішення влади Польщі запровадити ембарго на українське зерно одразу після того, як Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. На думку польської влади, таке рішення шкодить спільному європейському ринку та польським фермерам.

Тарас Качка заявив, що після п'яти місяців переговорів Україна втратила надію на вирішення цієї суперечки, і тому ввечері в понеділок уряд у Києві подав скаргу до Світової організації торгівлі. Для Києва було важливо не тільки те, що Польща продовжила заборону, але й поширила її на додаткові продукти – борошно та крупи.

Він також додав, що таким кроком вирішили «переконати» Польщу зробити крок назад і погодитися на розроблений у співпраці з ЄС механізм ліцензування торгівлі зерном, за який відповідатиме Україна. За словами Тараса Качки, Київ має намір не погіршити відносини між Польщею та Україною, а виробити цивілізовані методи вирішення суперечки.

Нагадаємо, попри те, що Єврокомісія відмовилася продовжувати заборону на імпорт зерна з України до п’яти країн – Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини й Болгарії – після 15 вересня, три країни продовжили цю заборону всупереч рішенню Єврокомісії. Зокрема, Польща заборонила імпорт українського зерна безстроково.