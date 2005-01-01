Україна очікує отримати транш МВФ вже до осені, – Смолій

Україна до осені може отримати п'ятий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив голова Національного банку України Яків Смолій.

«Четвертий перегляд програми і отримання п'ятого траншу МВФ ми чекаємо до осені. Україна брала на себе певні зобов'язання. Більше року ми чекаємо перегляду з ряду причин», – сказав він.

За словами Смолія, перша причина – формування ціни на газ за принципом імпортного паритету.

«Під це зобов'язання фінансування вже надійшло. Але ми його досі не виконали. Причини зрозумілі — піднімати тарифи на газ перед виборами ніхто не погоджується», – зазначив він.

Друга причина, додав голова НБУ, - це Антикорупційний суд, законопроект про який цього тижня ухвалила Верховна Рада.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд оцінив дефіцит фінансування України в 2018-2019 роках на рівні 4,5 мільярдів доларів, що перевищує наразі виділену підтримку міжнародних партнерів.