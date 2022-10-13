В Україну надійшло 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки.

Шмигаль розповів, що загалом МВФ надав Україні 2,7 млрд доларів від початку повномасштабної війни.

«Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року», – наголосив прем’єр.

Раніше Виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування у рамках Rapid Financing Instrument. Раніше МВФ розширив цю програму, завдяки чому стала можливою додаткова допомога Україні.