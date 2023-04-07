Уже скоро педіатри і патронажні медсестри зможуть оглянути дітей і допомогти порадами у найвіддаленіших селах

Україна отримала 70 автомобілів, які закупили за кошти ЮНІСЕФ та пожертви людей з Королівства Нідерландів, для надання допомоги дітям від народження до 3 років. Ці автомобілі допоможуть медперсоналу бути ще більш мобільним та відвідувати сім’ї з дітьми у віддалених громадах. Цього року Львівщина буде включена в програму домашніх візитів «Турбота з народження вдома», яка у пілотному режимі стартувала торік у трьох областях України, повідомило МОЗ.

«Сьогодні ми посилюємо наших медиків. Медиків, на яких лежить особлива відповідальність — захист найменших пацієнтів: немовлят та діточок до 3 років. Адже наші діти — це наше майбутнє. І сьогодні ці слова мають особливу вагу та значення. З цими словами під ракетними ударами жінки народжували, а лікарі приймали пологи. З цими словами наші військові щодня відбивають атаки ворога», – наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Програма «Турбота з народження вдома», яку реалізовує МОЗ спільноз ЮНІСЕФ, передбачає впровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів для покращення надання допомоги родинам із дітьми від 0 до 3 років на первинній ланці. Сімʼї отримають допомогу від медичних працівників не лише зі звичних питань, як-от вимірювання зросту чи ваги дитини, а й у питаннях імунізації, грудного вигодовування, харчування, санітарії, гігієни, позитивного батьківства та виявлення ризиків вад розвитку.

Ця програма вже впроваджується у пілотному режимі в Донецькій, Житомирській та Кіровоградській областях. У 2023 році вона буде розширена ще на 8 регіонів України: Львівську, Одеську, Полтавську, Дніпропетровську, Вінницьку, Рівненську, Київську області та місто Київ.