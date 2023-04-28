У п'ятницю, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки, повідомило міністерство фінансів.

Як йдеться в повідомленні, ці гроші США надали через Цільовий фонд Світового банку в межах четвертого додаткового фінансування для проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE). Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала близько 16,7 млрд доларів від США у формі грантів.

«Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як розповіли в Міністерстві фінансів, кошти спрямують на пенсійні виплати, допомогу внутрішньо переміщеним особам, зарплати працівникам охорони здоров’я та виплати працівникам ДСНС.