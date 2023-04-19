Японія стала першою країною, яка виділить 23 млн доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, уряд Японії робить внесок у фонд Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій [MIGA], що належить до групи Світового банку. Це дозволить Україні значно легше повернути приватні іноземні інвестиції.

До слова, раніше стало відомо, що Японія виділить загалом 3,5 млрд доларів на бюджетну підтримку України у 2023 році.

Також Японія заборонила експорт дронів до Росії і заборонила експорт матеріалів та виробів, які потенційно можуть використовуватися в озброєнні та військовій техніці Росії.