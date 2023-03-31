Раніше прем'єр Японії приїхав до України та пообіцяв виділити кошти на допомогу Україні

Японія заборонила експорт дронів до Росії, розширивши санкційні обмеження проти країни-агресора. Також країна заборонила експорт матеріалів та виробів, які потенційно можуть використовуватися в озброєнні та військовій техніці Росії.

Про це повідомили у прес-службі японського міністерства економіки, торгівлі та промисловості у п'ятницю, 31 березня. Заборона на експортування японських товарів набере чинності 7 квітня.

«Кабінет міністрів вирішив частково переглянути порядок контролю за експортною торгівлею з метою запровадження нових санкцій. Заходи набувають чинності 7 квітня 2023 року. Кабмін перегляне відповідні міністерські накази, щоб встановити конкретні вантажі для регулювання», – повідомили у міністерстві Японії.

До переліку санкційних товарів увійшли:

безпілотні апарати;

сталь та вироби з неї;

котли та машини (бульдозери, екскаватори тощо), та запчастини до них;

літаки та космічні апарати;

двигуни для літаків та суден;

електросхеми та інше електронне обладнання;

радіообладнання;

генератори;

оптичне обладнання, фотоапарати та вимірювальні апарати;

оптоволокно;

іграшки.

Нагадаємо, 28 березня Японія запровадила нові санкції проти Росії, наклавши економічні обмеження на«Росбанк», ПВК «Вагнер» та заступника міністра оборони Росії. Під санкції потрапило понад 100 росіян та компаній.

30 березня Японія оголосила, що передала Україні обіцяні 21 березня прем'єром Фуміо Кісідою кошти на відбудову України. Йдеться про 470 млн доларів, які надали Україні на грантовій основі.