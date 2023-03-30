Японія виділила кошти, обіцяні Фуміо Кісідою 21 березня

Японія надала Україні ще 470 мільйонів доларів для відновлення та відбудови інфраструктури. Йдеться про кошти, які надаються на грантовій основі у межах проекту «Програма екстреного відновлення Фаза 2» та через програму розвитку ООН.

Про підписання грантових угод спільно з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим повідомили у середу, 29 березня, у прес-службі МЗС Японії. Про фінансову допомогу заявляв прем'єр Японії Фуміо Кісіда під час його візиту до України 21 березня.

«Ця співпраця забезпечить уряд України, яка постраждала від російської агресії, обладнанням, необхідним для розмінування та розбирання завалів, що є передумовами для відновлення та реконструкції, відбудови засобів проживання, включаючи забезпечення базової інфраструктури, відновлення сільського господарства як ключової галузі та зміцнення демократії й управління. Це сприятиме швидкому відродженню та відбудові України», – повідомили у прес-службі японського МЗС.

«Програма екстреного відновлення Фаза 2» передбачає грошову підтримку в 400 млн доларів, а програма з реконструкції від ООН – 70 млн доларів. Підтримка від програми ООН спрямована, зокрема, на відновлення пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури та покращення енергопостачання українських ТЕЦ.

Раніше Японія повідомляла, що виділить Україні 170 млн доларів на підтримку інфраструктури. Угоду про передачу коштів підписали 10 березня для термінового покращення стану української енергетики.