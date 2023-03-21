Японські депутати зібрали гроші на 20 пікапів Toyota Hilux для ЗСУ

Група депутатів японського парламенту створила фонд підтримки України й купила за зібрані гроші 20 пікапів Toyota Hilux для українських військових. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

За його словами, група депутатів верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії «Відродження» за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд у сумі 1,2 млн доларів, на які придбала 20 пікапів Toyota Hilux і два контейнери корисної продукції для українських військових. Корсунський додав, що найближчим часом ця допомога прибуде в Україну.

«Важливо, що у парламенті Японії ми маємо підтримку як провладних партій, так і опозиційних. За винятком буквально одного-двох персонажів, всі інші – за нас», – додав дипломат.

Нагадаємо, 21 березня в Україну прибув прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.