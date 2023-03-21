Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда на прес-конференції в Токіо, 17 березня 2023

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда у вівторок, 21 березня здійснить неанонсований візит до України, де матиме зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Про це, зокрема, повідомив суспільний мовник Японії NHK з посиланням на джерела в уряді. Це буде перший візит очільника японського уряду в Україну після повномасштабного вторгнення Росії.

Як йдеться в повідомленні, Кішіда у вівторок вирушає до України з несподіваним візитом. Представники уряду і правлячої партії кажуть, що Кісіда вже вилетів з Індії до України.

Очікується, що прем'єр-міністр Японії прибуде в Україну у вівторок для переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.

Як зазначає «Громадське», японські ЗМІ називають «вкрай незвичним» для прем'єр-міністра відвідувати іноземну країну без попереднього повідомлення. Ймовірно, це було зроблено з міркувань безпеки.

Фуміо Кішіда отримав запрошення відвідати Україну під час телефонної розмови із Зеленським у січні. Але тоді виникли проблеми щодо безпеки та забезпечення розкладу, зазначили японські урядовці.

За даними ЗМІ, Кісіда дістанеться Києва наземним шляхом, уникаючи повітряного простору над Україною. Графік візиту не був оприлюднений для преси з міркувань безпеки.

Очікується, що на зустрічі з Зеленським Кішіда передасть намір Японії продовжувати зусилля та продемонструвати рішучість G7 твердо підтримувати міжнародний порядок. Як представник країни, що головує у G7, Кісіда заявить про подальшу солідарність і підтримку України.

В Україну японський прем'єр прибуде після переговорів в Індії, де він провів два дні.

Дотепер Кішіда був єдиним прем’єр-міністром країн G7, який не відвідав Київ від початку повномасштабної війни.

Японія надає Україні допомогу в розмінуванні, а також у відновленні критичної й енергетичної інфраструктури.