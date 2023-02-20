Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Японія планує виділити Україні ще 5,5 млрд доларів додаткової фінансової допомоги. Про це повідомляє Kyodo News.

Також Кісіда на засіданні правлячої партії ЛДП у понеділок заявив, що він запросить президента України Володимира Зеленського на онлайн-саміт Групи семи, який запланований пізніше цього тижня, в першу річницю вторгнення росії в Україну.

Очікується, що на саміті лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією росії проти України.

Раніше посол України в Японії Сергій Корсунський заявив, що Японія, яка вже виділила Україні понад 1,6 млрд доларів допомоги може стати одним з лідерів у процесі формування міжнародного фонду відбудови нашої країни.

За його словами, у найбільших японських компаніях створені спеціальні робочі групи й підрозділи, які займаються вивченням питання відбудови України.