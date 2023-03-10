Угоду про передачу коштів підписав міністр інфраструктури Олександр Кубраков та віце-президент JICA Джунічі Ямада

Японія оголосила про виділення 170 млн доларів, які залучать на відновлення інфраструктури України. Зокрема, йдеться про об'єкти критичної інфраструктури, які постраждали від обстрілів Росії. Частина грантової угоди піде на гуманітарне розмінування та підтримку аграрного сектору.

Про передачу грошей повідомили в Міністерстві інфраструктури України у четвер, 9 березня. Фінансування на грантовій основі надало Японське агентство міжнародного співробітництва, яке координує допомогу Японії для інших держав.

«Уряд Японії надасть близько 170 мільйонів доларів США (22,44 мільярда єн) на проекти екстреного відновлення, зокрема на відбудову критичної інфраструктури, необхідної для повернення українців додому та розвитку економіки», – повідомили у прес-службі міністерства інфраструктури України.

Гроші спрямують на термінове покращення обладнання для розмінування на звільнених територіях, транспортного обслуговування та медичного обладнання. Частину коштів також виділять для покращення енергетичного стану України, водопостачання та підтримки аграріїв.