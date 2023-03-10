Кошти виділяються в межах додаткового фінансування в розмірі 70 млн євро, яке заплановано на 2023 рік

Фінляндія погодила надати Україні ще 29 млн євро. Кошти виділять на підтримку розвитку України та на гуманітарні потреби. Частину гуманітарної допомоги доставляють фінські неурядові організації.

Про передачу додаткових коштів повідомили в міністерстві закордонних справ Фінляндії в п'ятницю, 10 березня. Країна розраховує допомогти українцям, які постраждали від російської агресії, коштом кількох благодійних фондів.

«За оцінкою ООН, гуманітарної допомоги потребують 17,6 млн осіб – майже половина населення країни. Щоб полегшити людські страждання та зміцнити країну в розпал війни, Фінляндія виділяє Україні 15 млн євро гуманітарної допомоги та 14 млн євро підтримки розвитку співпраці», – повідомили у прес-службі МЗС Фінляндії.

Передача грошей відбуватиметься через Український гуманітарний фонд Управління ООН, Всесвітню продовольчу програму та Міжнародний комітет Червоного Хреста, через які виділили загалом 5,4 млн євро. Допомога виділяється в межах додаткового фінансування від Фінляндії в розмірі 70 млн євро.