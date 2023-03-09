Південна Корея у 2023 році запланувала допомогу Україні на 130 млн доларів

Уряд Південної Кореї передав 100 автомобілів піротехнічним підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій. Більшу частину транспорту, яка потрібна для розмінування територій, відправляють у регіони, де відбуваються активні бойові дії. У прес-службі Міністерства внутрішніх справ у четвер, 9 березня, зазначили, що автомобілі доукомплектують.

Сертифікат на отримання сотні пікапів SsangYong Musso рятувальникам вручив посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те. «Корейський уряд підтримує Україну як морально, так і матеріально. Торік корейський уряд надав Україні гуманітарної допомоги на суму 100 млн доларів. І цього року також планує виділити на допомогу у гуманітарній сфері Україні 130 млн доларів», – розповів Кім Хьонг Те.

Дипломат оглянув пошкоджене обладнання піротехніків. Він зазначив, що Південна Корея збільшуватиме технічну підтримка у сфері гуманітарного розмінування.

За словами голови ДСНС Сергія Крука, автомобілі відправлять у різні області України, але більшу частину нададуть піротехнікам, які працюють у зоні бойових дій. Рятувальники доукомплектують транспорт спеціалізованим обладнанням.

Нагадаємо, що Південна Корея дозволила постачати до України компоненти своєї зброї. Зокрема, це стосується польських САУ Krab із південнокорейськими шасі K9 Thunder.