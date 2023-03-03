Український літак An-124 з гуманітарною допомогою для Туреччини

Україна передала Туреччині, яка сильно постраждала від руйнівних землетрусів у лютому, партію гуманітарної допомоги вагою понад 100 тонн, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Цього тижня український літак Ан-124 доставив 101 тонну гуманітарної допомоги на авіабазу Інджирлік для допомоги сім'ям, які постраждали від недавніх землетрусів. Координується французькими збройними силами, доставляється українським літаком, розвантажується турецькими та американськими військовими. Як союзники, ми об’єднуємося у важкі часи», – написав він у Твіттер у п’ятницю, 3 березня.

This week, Ukraine’s Antonov AN-124 delivered 101 tons of humanitarian aid to Incirlik Air Base to help families affected by recent earthquakes. Coordinated by armed forces, delivered by aircraft, unloaded by and military. As allies, we come together in trying times. pic.twitter.com/gLVFo29ZOs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2023

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та на території Сирії сталася серія руйнівних землетрусів, магнітуда яких становила до 7,8 бала. Це були наймасштабніші землетруси в Туреччині, починаючи з 1939 року. Лише в Туреччині унаслідок підземних поштовхів загинули понад 44 тис. людей (з них п’ятеро були громадянами України), ще понад 6 тис. загинули в Сирії. Понад 13,5 млн людей постраждали.

Також зазначимо, що Україна відправляла в Туреччину рятувальників, які допомагали ліквідовувати наслідки стихії..