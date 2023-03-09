Естонії був потрібен дозвіл, оскільки йдеться про зброю, яку вона придбала у Фінляндії

Уряд Фінляндії надав Естонії дозвіл на реекспорт для експорту в Україну додаткових польових гаубиць. Про це повідомляє Yle.

У рішенні уряду в четвер Естонія отримала дозвіл від Фінляндії не тільки на експорт 122-мм гаубиць D-30, а й боєприпасів до них. Кількість гармат і боєприпасів не розголошують.

Естонії потрібен дозвіл Фінляндії, оскільки йдеться про зброю, яку вона придбала у Фінляндії. Також потрібен дозвіл Німеччини, у якої свого часу Фінляндія отримувала зброю.

Раніше Естонія запропонувала поставити Україні закуплені у Фінляндії у 2009 році 122-мм гаубиці радянської розробки Д30 (до цього ними володіла Німеччина), а також американські протитанкові ракети «Джавелін».

Для постачання потрібно було заручитися згодою колишніх власників зброї. США такий дозвіл дали одразу і «Джавеліни» вже перебувають в Україні. Водночас Німеччина до останнього часу відмовлялася дати дозвіл на постачання гаубиць.

Також у співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні два польові шпиталі та медикаменти на суму близько 15 мільйонів євро. Третій польовий шпиталь Естонія подарувала у співпраці з Нідерландами та Норвегією, які підтримали проект на 7,8 млн. євро. Він прибуде до України найближчими тижнями.

Загалом Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 млн євро, що становить понад 1% ВВП країни.