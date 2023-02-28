Під санкції потрапило понад 100 компаній та осіб

Японія розширила санкції щодо російських компаній та осіб. Понад 100 юридичних та фізичних осіб потрапили до санкційного списку, в тому числі й ПВК «Вагнер», «Росбанк» та зрадники з псевдореспублік «ДНР» та «ЛНР». Санкції країна запровадила у вівторок, 28 лютого, повідомили в прес-службі японського міністерства закордонних справ.

Японія заморожує активи 39 росіян та 73 російських компаній. Крім того, країна запровадила санкції проти дев'ятьох колаборантів та поплічників росіян з так званих «ДНР», «ЛНР» та Херсонщини. «З огляду на поточну міжнародну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру, відповідно до заходів, вжитих іншими великими країнами, Уряд Японії запровадив заходи на основі домовленості Кабінету Міністрів про «замороження активів фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та інші заходи від 28 лютого 2023 року», – повідомили в прес-службі МЗС Японії.

До переліку підсанкційних осіб та компаній увійшла російська ПВК «Вагнер», голова концерну з вироблення зброї «Калашніков», один з найбільших банків РФ «Росбанк», «Роселектроніка» та низка фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з російською агресією. Крім того, Японія запровадила санкції проти заступника міністра оборони РФ Віктора Горемикіна.

Раніше Японія повідомила, що готова розширити санкції в рамках G7. Пропозиції до чергового пакету санкцій озвучили 24 лютого, в роковини повномасштабного вторгнення РФ, на зустрічі країн «Великої сімки». Крім того, прем'єр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна виділить Україні ще 5,5 млрд доларів фінансової допомоги. Загалом Японія виділила Україні вже 1,6 млрд доларів.