Фуміо Кісіда планує приїхати до Києва, проте дат не назвав

Японія планує ввести черговий пакет санкцій проти Росії в рамках G7. Крім того, до візиту в Україну готується прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда – тривають обговорення, коли лідер країни приїде до Києва. Прем'єр Японії залишився єдиним з лідерів G7, хто не приїжджав до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про нові санкції від G7 Фуміо Кісіда розповів у день роковин повномасштабної війни, 24 лютого. Прем'єр Японії висловив підтримку українському народу та анонсував економічні обмеження для Москви. За його словами, Японія висуне нові пропозиції щодо санкцій для Росії під час конференції «Великої сімки». «Я вважаю, що важливо надіслати чітке повідомлення міжнародній спільноті в тісній співпраці з G7 та іншими зацікавленими країнами. Японія також повинна продовжувати надсилати повідомлення щодо відповіді інших країн», – заявив Фуміо Кісіда.

Прем'єр-міністр Японії розповів, що пропозиції щодо санкцій Японія висуне у п'ятницю, 24 лютого, на онлайн-саміті G7, де також буде присутній Володимир Зеленський. Крім того, він висловив бажання відвідати Україну найближчим часом. Фуміо Кісіда розповів, що обговорення щодо візиту тривають, проте досі нічого не вирішено.

Зазначимо, Фуміо Кісіда – це єдиний представник G7, який досі не був в Україні від початку повномасштабної війни Росії проти України. У травні 2023 року Японія прийматиме саміт «Великої сімки» в Хіросімі. У понеділок, 20 лютого, Фуміо Кісіда повідомив про виділення на допомогу Україні додаткові 5,5 млрд доларів – окрім цієї передачі, Японія виділила вже 1,6 млрд доларів фінансової підтримки.