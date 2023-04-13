Японія виділить загалом 3,5 млрд доларів на бюджетну підтримку України у 2023 році. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Український урядовець зустрівся з японським колегою Сунучі Судзукі під час робочого візиту до Сполучених Штатів. Сторони обговорили потреби держбюджету України на пріоритетні напрями відновлення і реконструкції країни.

Марченко вказав на те, що Японія головує в G7 і демонструє лідерство, зокрема, в «покращенні координації фінансової допомоги для України».

«Сунічі Судзукі підтвердив наміри Уряду Японії спрямувати в Україну 3,5 мільярдів доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки», – заявив Сергій Марченко. За даними Мінфіну, Японія від початку повномасштабного вторгнення надала Україні 581 мільйон доларів пільгового фінансування.

Раніше Японія заборонила експорт дронів до Росії, розширивши санкційні обмеження проти країни-агресора. Також країна заборонила експорт матеріалів та виробів, які потенційно можуть використовуватися в озброєнні та військовій техніці Росії.