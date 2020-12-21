«Укравтодор» підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, за якою буде оновлено 275 км траси Київ - Одеса і побудовано новий північний обхід Львова. Про це повідомив глава «Укравтодору» Олександр Кубраков.

За його словами, завдяки цій угоді «Укравтодор» стане першою державною інституцією в Україні, яка втілить рекомендації ЄБРР щодо попередження корупції.

«Антикорупційні заходи – це не просто "аналітична робота", але постійна участь експертів та представників ЄБРР у ключових процесах Укравтодору. Завдяки цьому ми посилимо внутрішній контроль і попередимо ризики зловживань», – зазначив Кубраков.

Фінансування ЄБРР складатиметься з трьох траншів – два з них сумою 290 євро млн будуть використані для реконструкції 275 км автошляху M-05 Київ - Одеса, третій – 160 млн євро для фінансування будівництва 24-кілометрової північної ділянки кільцевої об’їзної дороги навколо Львова.

З коштів ЄБРР також буде профінансовано стратегічну оцінку дорожньої безпеки в масштабах національної мережі автодоріг з метою визначення та пріоритизації найбільш небезпечних ділянок для втілення заходів пом’якшення ризиків. Частина коштів буде використана для впровадження систем управління впливами важкого транспорту.

Цей проект став найбільшим за час співпраці «Укравтодору» з ЄБРР за останні 10 років. ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Банк уже взяв на себе зобов’язання щодо надання майже 14,5 млрд євро у рамках 486 проектів по всій країні.