Україна отримала від Європейської комісії 600 млн євро в межах п’ятої програми макрофінансової допомоги. Це другий та останній транш – першу виплату на суму 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року.

Ця виплата є частиною пакету допомоги в розмірі 3 млрд євро для десяти країн, йдеться в заяві Єврокомісії, опублікованій 25 жовтня. Ці кошти виділені для підтримки економіки під час пандемії Covid-19.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що гроші будуть спрямовані на фінансування видатків держбюджету та зменшення негативних наслідків пандемії коронавірусу на економіку.

Перший транш в 600 млн євро Європейська комісія виплатила Україні 9 грудня 2020 року в рамках програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з covid-19.

Незадовго до цього, а саме 25 серпня 2020 року, Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом та Кредитної угоди між Україною і ЄС щодо надання нашій країні макрофінансової допомоги від Євросоюзу в сумі до 1,2 млрд євро.