Україна піднялася у рейтингу інноваційних економік на 55-те місце
Глобальний індекс інновацій вже 16-й рік поспіль складає Всесвітня організація інтелектуальної власності
Україна посіла 55-те місце у Глобальному індексі інновацій від Всесвітньої організації інтелектуальної власності – спеціалізованого агентства ООН – з-поміж 132 економік світу. За рік Україна піднялася у рейтингу на два пункти.
Також цьогоріч Україна вперше увійшла до трійки найбільш інноваційних економік у групі країн із доходами, посівши тут третє місце після Індії та В’єтнаму.
Найвищі рейтингові оцінки Україна отримала у таких галузях: знання і технології, розвиток бізнесу і творчі досягнення. Найнижчі ж оцінки принесли стан інституційного поля, інфраструктура та розвиток ринку, стан інфраструктури. У звіті WIPO зазначається, що на це, зокрема, вплинуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Вже утринадцяте рейтинг очолює Швейцарія, чия економіка визнана у 2023 році найінноваційнішою. Далі йдуть Швеція, США, Велика Британія та Сінгапур.
Як формується Глобальний індекс інновацій
Структура рейтингу складається з 81-го показника в семи категоріях для розрахунку оцінки країни:
- Розвиток бізнесу: витрати на дослідження та розробки бізнесу, чистий приплив прямих іноземних інвестицій;
- Розвиток ринку: розмір ВВП економіки, інтенсивність конкуренції на місцевому ринку;
- Інфраструктура: дороги, лікарні, школи, енергоефективність;
- Людський капітал і дослідження: державне фінансування на одного учня, якість наукових і дослідницьких установ;
- Інститути: політична стабільність і безпека, легкість відкриття бізнесу;
- Творчі результати: найцінніші бренди, програми промислового дизайну, заявки на торгові марки;
- Результати знань і технологій: заявки на патенти, підвищення продуктивності праці, витрати на програмне забезпечення.
Global Innovation Index виходить з 2007 року і є визнаним інструментом для вимірювання ефективності інноваційної екосистеми країни. Він використовується політиками, бізнес-лідерами, економістами для порівняльного аналізу та оцінки тимчасового інноваційного прогресу. Україна бере участь в Індексі з 2012 року.