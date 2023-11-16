Оцінювалися 132 економіки світу

Україна посіла 55-те місце у Глобальному індексі інновацій від Всесвітньої організації інтелектуальної власності – спеціалізованого агентства ООН – з-поміж 132 економік світу. За рік Україна піднялася у рейтингу на два пункти.

Також цьогоріч Україна вперше увійшла до трійки найбільш інноваційних економік у групі країн із доходами, посівши тут третє місце після Індії та В’єтнаму.

Найвищі рейтингові оцінки Україна отримала у таких галузях: знання і технології, розвиток бізнесу і творчі досягнення. Найнижчі ж оцінки принесли стан інституційного поля, інфраструктура та розвиток ринку, стан інфраструктури. У звіті WIPO зазначається, що на це, зокрема, вплинуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Вже утринадцяте рейтинг очолює Швейцарія, чия економіка визнана у 2023 році найінноваційнішою. Далі йдуть Швеція, США, Велика Британія та Сінгапур.

Як формується Глобальний індекс інновацій

Структура рейтингу складається з 81-го показника в семи категоріях для розрахунку оцінки країни:

Розвиток бізнесу: витрати на дослідження та розробки бізнесу, чистий приплив прямих іноземних інвестицій;

Розвиток ринку: розмір ВВП економіки, інтенсивність конкуренції на місцевому ринку;

Інфраструктура: дороги, лікарні, школи, енергоефективність;

Людський капітал і дослідження: державне фінансування на одного учня, якість наукових і дослідницьких установ;

Інститути: політична стабільність і безпека, легкість відкриття бізнесу;

Творчі результати: найцінніші бренди, програми промислового дизайну, заявки на торгові марки;

Результати знань і технологій: заявки на патенти, підвищення продуктивності праці, витрати на програмне забезпечення.

Global Innovation Index виходить з 2007 року і є визнаним інструментом для вимірювання ефективності інноваційної екосистеми країни. Він використовується політиками, бізнес-лідерами, економістами для порівняльного аналізу та оцінки тимчасового інноваційного прогресу. Україна бере участь в Індексі з 2012 року.