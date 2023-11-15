Компанія Madoqua працює в галузі зеленої енергетики у Нідерландах і Португалії

Нідерландська компанія з галузі зеленої енергетики Madoqua Renewables Holding Limited домовилась із Офісом залучення та супроводу інвестицій (Ukraine Invest) про супровід та підтримку проекту з будівництва у Тернополі заводу з переробки відходів.

Вартість проекту становить 900 млн євро, ідеться в повідомленні Ukraine Invest. Із них 40 млн євро будуть інвестовані на стадії розробки проекту, капітальні інвестиції становитимуть 300-400 млн євро.

Ідеться про завод, де з відходів виробництва цукру (меляси) з використанням стічних вод виготовлятимуть метанол – екологічно чисте «зелене паливо». Метиловий спирт використовують у виробництві формальдегіду, у лакофарбовій промисловості для виготовлення розчинників при виробництві лаків та як добавку до рідкого палива для двигунів внутрішнього згорання. Також метанол використовують під час виробництва біодизелю.

Проект будівництва заводу передбачає створення понад 500 прямих робочих місць і понад 2500 – непрямих.

Компанія Madoqua заснована в 2016 році і є розробником та оператором проектів, що використовують відновлювані джерела енергії та виробляють екологічно чисті хімікати та гази.

Як інформував ZAXID.NET, на Львівщині наприкінці 2023 року має розпочатись будівництво біоетанольного заводу, де планують переробляти відходи агровиробництва – пшеницю, мелясу тощо.