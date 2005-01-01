Україна підписала договір про поглиблення співпраці з ОЕСР

ЕкономікаЮрій Братюк, сьогодні, 13:58630

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Україна підписала договір про поглиблення співпраці з ОЕСР
Фото ілюстративне

В п’ятницю, 15 червня Україна підписала договір про поглиблення співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку.

Цією угодою партнери продовжили дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва між Урядом України та ОЕСР.

«Ми надзвичайно цінуємо співпрацю з Організацією економічного співробітництва та розвитку, бо отримуємо вагому експертну підтримку для реалізації найбільш амбітних завдань у ключових напрямках реформування України: боротьбі з корупцією, реформі державного управління та забезпеченні верховенства права, а також галузі інвестицій та поліпшення бізнес-клімату», - підкреслив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) - міжнародна організація, сприяє економічному зростанню країн, що розвиваються, шляхом надання технічної допомоги. Відповідно до Меморандуму співпраця України з ОЕСР здійснюється за трьома основними компонентами: боротьба з корупцією, державне управління та верховенство права, інвестиції та бізнес-клімат.

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