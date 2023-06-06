Олександр Кубраков та Адіна Велян підписують угоду про участь у програмі «Механізм "Сполучення Європи"»

У Львові міністр інфраструктури Олександр Кубраков та комісарка ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали угоду про участь України у програмі Європейського Союзу «Механізм "Сполучення Європи"». Відтак Україна отримає 33 млрд євро на розбудову сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури. ZAXID.NET у вівторок, 6 червня, відвідав брифінг за результатами підписання угоди.

«Україна сьогодні підписала цю угоду й стала першою країною, яка не є членом Європейського Союзу, але бере участь в угоді. Тобто Україна стає частиною інфраструктури Європи. Бюджет для інфраструктури є великим. Це 33 млрд євро», – зазначила Адіна Велян.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, угода стала ще одним кроком до євроінтеграції. Через програму «Механізм "Сполучення Європи"» збільшиться кількість пунктів пропуску на кордоні.

«Наша співпраця з пані Велян та її транспортною вертикаллю Єврокомісії досить продуктивна. Ми рухаємось майже як член Євросоюзу. Торік ми підписали угоду про лібералізацію транспорту: наші вантажівки без дозволів в'їжджають в країни ЄС. Це було критичне для нашого експорту. Сьогодні ми підписали угоду, яка дозволяє нам разом розвивати прикордонну інфраструктуру, пункти пропуску, дороги, наші транспортні коридори. Це важливий крок, бо ця угода розрахована лише для держав-членів ЄС. Нам це особливо приємно, що ми маємо статус кандидата й рухаємось вперед, інтегруємось в ЄС», – розповів Олександр Кубраков.

Брифінг за результатами підписання угоди «Механізм "Сполучення Європи"» (Фото ZAXID.NET)

Міністр інфраструктури додав, що порти Чорного моря майже заблоковані, а зернова ініціатива в травні показала найгірший результат за всі останні місяці. Внаслідок угоди в Україні з'являться альтернативні маршрути, які візьмуть на себе додатковий транспортні навантаження.