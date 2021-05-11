Голова Держкосмосу Володимир Тафтай розповів про українську космічну програму на п'ять років

Голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай розповів про плани космічної програми на п’ять років. Зокрема, програма передбачає створення українського космодрому і запуск семи супутників, а на її реалізацію необхідно 15 млрд грн, тобто по 3 млрд грн щороку. Про таке він заявив в інтерв’ю телеканалу «Перший діловий».

За його словами, ключові цілі програми на п’ять років є такими:

вступ до Європейського космічного агентства;

створення українського космодрому;

створення супутникового угрупування семи українських супутників;

вихід на орбіту супутника Січ-2-30, який буде готовий у жовтні та запущений у грудні 2022 року. Запуск відбудеться з пускового майданчика SpaceX.

Володимир Тафтай повідомив, що супутник вже складений і проходить випробування й перевірки. Голова Держкосмосу уточнив, що цей супутник – один зі спільних проектів з Європейським космічним агентством, він буде включений до європейської програми з обміну супутниковими даними.

Супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування (фотографування поверхні Землі з космосу). Основні цілі супутників – це оборона, економічна безпека, раннє виявлення катастроф (пожеж, повеней) і прогнозування врожаїв.