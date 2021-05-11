Україна планує створити власний космодром і запустити сім супутників
Голова державного космічного агентства України Володимир Тафтай розповів про плани космічної програми на п’ять років. Зокрема, програма передбачає створення українського космодрому і запуск семи супутників, а на її реалізацію необхідно 15 млрд грн, тобто по 3 млрд грн щороку. Про таке він заявив в інтерв’ю телеканалу «Перший діловий».
За його словами, ключові цілі програми на п’ять років є такими:
- вступ до Європейського космічного агентства;
- створення українського космодрому;
- створення супутникового угрупування семи українських супутників;
- вихід на орбіту супутника Січ-2-30, який буде готовий у жовтні та запущений у грудні 2022 року. Запуск відбудеться з пускового майданчика SpaceX.
Володимир Тафтай повідомив, що супутник вже складений і проходить випробування й перевірки. Голова Держкосмосу уточнив, що цей супутник – один зі спільних проектів з Європейським космічним агентством, він буде включений до європейської програми з обміну супутниковими даними.
Супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування (фотографування поверхні Землі з космосу). Основні цілі супутників – це оборона, економічна безпека, раннє виявлення катастроф (пожеж, повеней) і прогнозування врожаїв.