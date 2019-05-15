Україна почала підготовку до повного припинення транзиту російського газу до ЄС

Україна також планує збільшити обсяги закачування газу до своїх підземних сховищ

ЕкономікаЮрій Братюк, 15 травня33181

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У «Нафтогазі» розпочали підготовку до повного припинення транзиту російського газу до ЄС з 1 січня 2020 року, коли закінчиться чинний контракт про транзит. Про це повідомив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Зокрема, у «Нафтогазі» провели нараду диспетчерів «Укртрансгазу», в ході якої підготувалися до роботи газотранспортної системи у реверсному режимі (тобто, постачання газу не з Росії у бік Європи, а навпаки).

«Наразі здійснюємо масштабний проект реконструкції компресорної станції «Бар», робота якої вкрай важлива для стабільної роботи системи за нульового транзиту», — повідомив Коболєв.

За його словами, Україна також планує збільшити обсяги закачування газу до своїх підземних сховищ. Це дозволить уникнути ризиків перебоїв з постачанням газу. Для закупівлі більших обсягів газу Нафтогаз «розглядає всі можливі варіанти фінансування».

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