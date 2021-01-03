Україна постійно виплачує пенсії 660 тис. пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

«Я за те, що люди, які заробили свою пенсію в Україні, мають її отримати. А для цього нам треба для них спростити або надати умови і можливості. Тому сьогодні, наприклад, на двох КПВВ у «Щасті» та «Золотому» будуть відкриті такі центри обслуговування, ми вже знаємо, що там будуть обов’язково присутні працівники Пенсійного фонду. Якщо навіть ця людина сьогодні не входить в число цих 660 тисяч пенсіонерів, яким ми нараховуємо пенсії, значить вона зможе прийти і оформити», – розповіла вона.

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За словами Лазебної, якщо українському громадянину, який проживає в ОРДЛО, виповнилось 60 років, то йому для оформлення пенсії необхідно приїхати на контрольовану українським урядом територію.

«Це все залишається чинним, воно діє. Головне – щоб не були закриті пункти пропуску», – сказала міністерка.

Нагадаємо, що раніше Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь України в справі за позовом групи пенсіонерів з Луганська щодо Кабінету міністрів України, які заявили, що з 2014 року держава припинила виплату їм пенсій без будь-яких законних підстав.