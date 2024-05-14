Торік Україна експортувала понад 4 тис. тонн своєї лохини

Торік українські виробники лохини експортували більше 4 тис. тонн ягоди, що стало історичним рекордом для України. Про це повідомляє профільний сайт EastFruit.

Експорт української лохини до Німеччини, що є головним ринком збуту для Польщі, зріс у 18 разів. Це означає, що Україна почала відбирати частку ринку лохини Німеччини у Польщі.

Водночас експорт української лохини в Польщу зменшився на 39% через нестабільну ситуацію там. Це призвело до пошуку прямих ринків в Європі і до зростання ціни на українську лохину.

На 37% зріс експорт української лохини до Нідерландів, у понад чотири рази – до Іспанії та низки інших країн Євросоюзу. Крім того, на 11% зріс експорт лохини з України до Великої Британії, що торік входила до четвірки головних ринків збуту.

Успіх української лохини на ринках Євросоюзу економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак пояснює кількома чинниками. Серед них:

Природне зростання середньої врожайності плантацій лохини в Україні через їхній молодий вік;

Збільшення площ під лохиною з огляду на її експортну привабливість;

Зниження внутрішнього попиту на лохину в Україні;

Оптимальна погода у 2023 році для дозрівання лохини;

Спека в Перу, що є найбільшим світовим експортером лохини, що призвело до різкого зниження урожайності там.

Окрім того, ситуація з лохиною в Перу призвела до здорожчання ягоди в Європі у час, коли ціни мали би природно опускатися. Це дозволило українським виробникам вигідно продати ягоду у нестандартний для себе сезон у серпні-вересні.