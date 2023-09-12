Загалом благодійна організація повернула 176 дітей

До України повернули ще 13 незаконно вивезених дітей. Про це повідомив колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба та Save Ukraine у вівторок, 12 вересня.

Порятунок дітей організувала благодійна установа Save Ukraine. За 11 місій організації вдалося повернути 176 дітей.

«Мама ховала Олесю від окупаційної влади та односельців цілий рік, аби ніхто не дізнався, що дівчинка живе з нею й не примусив її навчатися в російській школі. Микиту, Сашка й Андрія батьки відвезли до бабусі й дідуся на лівий берег, де тоді було безпечніше. Але після звільнення Правобережжя родина опинилася розділеною. Батьки чекали на деокупацію, щоб забрати дітей, але зрозуміли, це буде не скоро», – повідомили у Save Ukraine.

Також в організації поділилися історією братів та сестри Матвія, Тараса та Поліни, які застрягли в окупації через проросійську позицію батька. На тимчасово окупованих територіях дітей примушували ходити в російську школу, а мамі погрожували позбавити її батьківських прав.