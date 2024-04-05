До України з тимчасово окупованих територій повернули 16-річну дівчину сироту та 18-річних хлопця та дівчину, позбавлених батьківського піклування. Про це у п’ятницю, 5 квітня, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами Олександра Прокудіна, молодь не змогла більше терпіти жахи російської окупації, а тому наважилися евакуюватися.

Разом з ними до України повернулась мати із двома дітьми: 15-річною дівчиною та 5-річним хлопцем.

«Нині всі, кого вдалося вирвати з лап російських окупантів, перебувають у безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи», – розповів Олександр Прокудін.

Зазначається, що над цим поверненням працювала організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служби у справах дітей.

Нагадаємо, 3 квітня, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що України з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей повернулись семеро дітей з родинами. За словами Дмитра Лубінця, деякі сім’ї стали свідками мародерства, примусової паспортизації та насильства над українцями.