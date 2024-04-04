Родинам і дітям допомагають представники Офісу омбудсмана

До України з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей повернулись ще семеро дітей з родинами. Про це у середу, 3 квітня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, деякі сім’ї стали свідками мародерства, примусової паспортизації та насильства над українцями. Крім того, дітям доводилось навчатися у школі за російською програмою. А родини, де є хлопці-підлітки виїхали з тимчасово окупованих територій, щоб дітей згодом не забрали до російської армії.

«Батьки дітей у нашому Центрі захисту прав дитини озвучили, що перспективи майбутнього на ТОТ не вписуються в подальше бачення життя їх сімей, тож ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію», – повідомив Дмитро Лубінець.

Зараз родинам і дітям допомагають представники Офісу омбудсмана, держструктури та благодійні організації. Тим, хто повернувся з окупації, потрібно відновити документи, влаштувати дітей у навчальні заклади та гуртки, а також знайти роботу.

Також Дмитро Лубінець запевнив, що фахівці нададуть сім’ям медичну, психологічну та гуманітарну допомогу. Крім того, з родинами працюватимуть правоохоронці, щоб зафіксувати факти російських злочинів, свідками яких вони стали.

Нагадаємо, 13 березня начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що до України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернулись мати із чотирма дітьми віком від 7 до 12 років та 17-річний підліток.