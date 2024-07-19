Сезон 2024/25 Україна розпочне на 21-му місці

Напередодні відбулись матчі-відповіді 1-го раунду кваліфікації у трьох єврокубках – Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. За підсумками зіграних поєдинків у таблиці коефіцієнтів УЄФА відбулись зміни.

У сезоні 2024/25 Україна стартує з 21-го місця, опустившись одразу на три позиції у рейтингу (це відбулось через втрату найкращого коефіцієнту нашої держави за останні п'ять років – 7.200 очок за сезон 2019/20). Україну у новому розіграші мали б представляти п’ять команд – ФК «Шахтар» (який стартуватиме одразу у групі Ліги чемпіонів), ФК «Динамо» (розпочинає боротьбу за вихід у найпрестижніший євротурнір з 2-го кваліфайраунду), ФК «Кривбас» (дебютує у єврокубках з 3-го раунду Ліги Європи), а також ФК «Полісся» та ФК «Дніпро-1», що стартують у Лізі конференцій (2-й раунд кваліфікації). На жаль, дніпряни напередодні заявили, що знімаються з УПЛ – таким чином Україна, швидше за все, втратить одного представника на євроарені.

Цікаво, що 21-ше місце України у таблиці коефіцієнтів УЄФА – найгірше за останні 27 років: у 1997 році Україна фінішувала на 22-й сходинці. У сезоні 2025/26 ми зможемо делегувати до єврокубків лише чотири клуби – переможець УПЛ розпочинатиме шлях у Лізі чемпіонів з 2-го кваліфікаційного раунду. Якщо ж Україна за підсумками наступного сезону опуститься на 23-тю позицію чи нижче, то переможець УПЛ розпочинатиме кваліфікацію ЛЧ з першого раунду замість другого.

Суперники українських клубів у єврокубках:

Київське «Динамо» у 2-му раунді відбору ЛЧ зіграє з сербським «Партизаном» (перша гра відбудеться 23 липня, матч-відповідь за тиждень, 30 липня).

у 2-му раунді відбору ЛЧ зіграє з сербським «Партизаном» (перша гра відбудеться 23 липня, матч-відповідь за тиждень, 30 липня). Криворізький «Кривбас» зіграє у 3-му раунді кваліфікації ЛЄ (підопічні Юрія Вернидуба дізнаються свого суперника після жеребкування, яке відбудеться у понеділок, 22 липня).

зіграє у 3-му раунді кваліфікації ЛЄ (підопічні Юрія Вернидуба дізнаються свого суперника після жеребкування, яке відбудеться у понеділок, 22 липня). Житомирське «Полісся» у 2-му відбірковому раунді ЛК побореться зі словенською «Олімпією» (перша гра пройде 25 липня, матч-відповідь – 1 серпня).

у 2-му відбірковому раунді ЛК побореться зі словенською «Олімпією» (перша гра пройде 25 липня, матч-відповідь – 1 серпня). Багатостраждальному «ФК Дніпро-1» в суперники у 2-му турі кваліфікації ЛК випала угорська «Академія Пушкаша» (перший поєдинок заплановано на 25 липня, а матч-відповідь – 1 серпня).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: топ-10 (станом на 19 липня)

Англія — 85.732 бала (7/7 команд у єврокубках)

Італія — 75.356 (8/8)

Іспанія — 70.561 (7/7)

Німеччина — 67.910 (8/8)

Франція — 55.165 (7/7)

Нідерланди — 51.900 (6/6)

Португалія — 46.016 (5/5)

Бельгія — 41.200 (5/5)

Туреччина — 33.600 (5/5)

Чехія — 33.550 (5/5)

…

20. Хорватія — 21.150 (4/4)

21. Україна — 20.800 (5/5)

22. Росія — 18.299

Нагадаємо, минулого сезону Україну в основній частині єврокубків представляли Шахтар та Зоря: донеччани посіли у групі Ліги чемпіонів третю сходинку (пропустивши вперед Барселону та Порту і випередивши Антверпен), вилетіли у Лігу Європи, де в 1/16 фіналу за сумою двох матчів не пройшли французький Марсель. Своєю чергою, луганці виступали у груповому етапі Ліги конференцій, де теж посіли третю сходинку і не змогли пробитись у наступну стадію змагань.